جينجر تشابمان: ترامب مستسلم لإسرائيل ويطبق ما تقوله تل أبيب بشأن الحرب على لبنان

قال جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري، إنّ موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكس خضوعًا واضحًا لإسرائيل في سياساتها الإقليمية.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تصريحات ترامب وأفعاله تظهر استسلامه لتوجيهات إسرائيل في عدد من الملفات، بما في ذلك الحرب ضد إيران والوضع في لبنان.

وذكرت أن، الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة نتيجة هذا الواقع، لا سيما فيما يتعلق بمحاولات نزع سلاح حزب الله، وهو أمر شديد الحساسية لأن الحزب لن يقبل بهذه المطالب في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وأوضحت تشابمان أن، إسرائيل تصر في المفاوضات مع إيران على التركيز على أذرعها الإقليمية، ومنها حزب الله، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل لبنان في حالة حرجة للغاية.

وأشارت إلى أن، الشعب اللبناني يعاني من الهجمات الإسرائيلية على المدنيين، فيما تظهر الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تشابمان، ضعفًا أمام النفوذ الإسرائيلي، إذ أن إسرائيل تفرض سياساتها وتوجهاتها على الإدارة الأمريكية الحالية.

