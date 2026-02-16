قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية

بلومبيرج: "سبيس إكس" في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
بلومبيرج: "سبيس إكس" في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية

ذكرت وكالة بلومبيرج الإخبارية، نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك وشركتها الفرعية المملوكة بالكامل "إكس آيه آي" تتنافسان في مسابقة سرية جديدة برعاية البنتاجون لتطوير تقنية أسراب طائرات بدون طيار ذاتية التحكم تعمل بالأوامر الصوتية.

واستحوذت "سبيس إكس"- ومقرها تكساس- مؤخرًا على "إكس آيه آي"، في صفقة جمعت بين شركة ماسك الرائدة في مجال الفضاء والدفاع، وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي يملكها الملياردير الأمريكي. 

جاءت هذه الصفقة قبل طرح سبيس إكس للاكتتاب العام الأولي المقرر هذا العام.

ووفقًا لتقرير بلومبرج، تُعد شركات ماسك من بين عدد قليل من الشركات المختارة للمشاركة في المسابقة التي تبلغ جائزتها 100 مليون دولار، والتي انطلقت في يناير.

ويهدف هذا التنافس- الذي يستمر 6 أشهر- إلى إنتاج تقنية أسراب متطورة قادرة على ترجمة الأوامر الصوتية إلى تعليمات رقمية وتشغيل عدة طائرات بدون طيار، بحسب التقرير.

وكان إيلون ماسك من بين مجموعة من باحثي الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذين كتبوا رسالة مفتوحة عام 2015 تدعو إلى حظر عالمي لـ"الأسلحة الهجومية ذاتية التشغيل"، معارضين صنع "أدوات جديدة لقتل البشر".

ووضع وزير الدفاع الأمريكي، العام الماضي، استراتيجية جديدة لتسريع تطوير ونشر الطائرات المسيّرة؛ بهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز التصنيع المحلي لها.

كما تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد طرق آمنة وفعالة من حيث التكلفة؛ لتحييد الطائرات المسيرة، لا سيما حول المطارات والفعاليات الرياضية الكبرى، وهو أمر ازداد إلحاحًا مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم 2026، واحتفالات الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة هذا الصيف.

وكالة بلومبيرج الإخبارية مصادر مطلعة شركة سبيس إكس تطوير تقنية أسراب طائرات بدون طيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

ترشيحاتنا

تساقط الشعر

أطعمة تعالج تساقط الشعر .. اكتشفها

امساك

طعام رمضاني يمنع الامساك .. اكتشفه يعد التمر

العدس البني

أكلات قبل رمضان.. غداء سريع بالعدس البني المطبوخ

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد