كريم همام: هناك سعادة بين الطلاب خلال أسبوع التعايش بأكاديمية الشرطة

أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطلاب شعروا بالسعادة خلال أسبوع التعايش في أكاديمية الشرطة، وأنهم أصبحوا أصدقاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المحاضرات لم تكن نظرية فقط بل كانت عملية أيضًا، وبتوجيهات الرئيس السيسي ووزير الداخلية سيستمر البرنامج وسيشمل الجامعات الأهلية والخاصة أيضًا.

وأضاف أن طلاب الجامعات المدنية أدركوا حجم الجهد المبذول منذ الصباح حتى نهاية اليوم، وأن وزارة الداخلية لم تبخل على الطلاب بأي شيء.

وأوضح أن روح الإخوة والمحبة تظهر خلال أسبوع التعايش بين طلاب كلية الشرطة وطلاب الجامعات المدنية.

وأشار إلى أن الطلاب يحصلون على جرعة علمية خلال أسبوع التعايش، وأن هناك جامعات أخرى سيتم إدراجها بعد رمضان، موضحًا أن عدد المشاركين 150 طالبًا و50 طالبة، مع تنظيم دورتين إلى ثلاث دورات شهريًا حتى نهاية العام ثم إعادة البرنامج مرة أخرى.