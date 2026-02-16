الرئيس اللبناني يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من الجنوب

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، تصميم لبنان على نشر الجيش حتى الحدود الدولية، داعياً الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل؛ لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وإعادة الأسرى.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس اللبناني، مع السيناتورة اليسا سلوتكين عن ولاية "ميشيجان" الأمريكية، تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط والعلاقات اللبنانية الأمريكية وسبل تطويرها في المجالات كافة، فضلا عن الوضع في الجنوب اللبناني؛ في ضوء استمرار الانتهاكات الاسرائيلية وعدم تقيد إسرائيل بالاتفاق المعلن خلال عام 2024.

كما تركزت المباحثات حول المراحل التي قطعها انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، وتعذر استكمال انتشاره حتى الحدود بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي.

كما أكد الرئيس اللبناني، ضرورة مساعدة الجيش اللبناني بالعتاد اللازم؛ ليتمكن من تنفيذ المهام ليس في الجنوب فحسب بل على كل الأراضي اللبنانية.

وتناول اللقاء - أيضاً - العلاقات اللبنانية السورية والأوضاع الداخلية ومراحل تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، واستعدادات لبنان للتوصل الى الاستقرار في الجنوب.

ونقلت السيناتورة سلوتكين، إلى الرئيس عون، تحيات الجالية اللبنانية في ولاية "ميشيجان"، مشيرة إلى دورهم الفعال في المجتمع الأمريكي، مؤكدة دعمها للبنان وجيشه.

كما تناول البحث العلاقات بين لبنان وسوريا؛ خاصة موضوع النازحين السوريين في لبنان، وضرورة عودتهم الى بلادهم والوضع على الحدود بين البلدين.

وأكد الرئيس اللبناني - في السياق - أن الاتصالات مستمرة بين البلدين لمعالجة المواضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشكر الرئيس عون السيناتورة الأمريكية على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني، لا سيما طائرات الهليكوبتر التي تسلم لبنان 4 منها اليوم وسيتسلم 4 أخرى خلال أيام.