قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد أدائه اليمين الدستورية.. محافظ الغربية يصل الديوان العام لبدء مهام منصبه

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

وصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، إلى مقر ديوان عام المحافظة منذ قليل، لمباشرة مهام عمله رسميًا، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصول محافظ الغربية 

وكان في استقباله اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام، والأستاذ خالد حامد العرفي، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمستشار عمرو حتاتة، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتورة جيهان القطان، مدير عام مكتب المحافظ، حيث رحبوا بسيادته مؤكدين دعمهم الكامل وتعاونهم المستمر لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ويأتي تولي اللواء دكتور علاء عبد المعطي مسؤولية محافظة الغربية بعد أداء متميز بمحافظة كفر الشيخ، قدم خلاله نموذجًا إداريًا قائمًا على الانضباط والحسم والمتابعة الميدانية الدقيقة، ما أكسبه تقديرًا واسعًا في المجال الإداري، ليواصل اليوم عمله في محافظة ذات ثقل صناعي وزراعي وخدمي كبير.

تحسين خدمات المواطنين 

ويُعد محافظ الغربية الجديد أحد القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والانضباط وحسن الإدارة، وصاحب خبرات واسعة في العمل الأمني والإداري، حيث شغل عدة مناصب قيادية بوزارة الداخلية، من بينها مدير قطاع الأمن الوطني بمحافظة الغربية، ونائب رئيس جهاز الأمن الوطني، وأسهم خلال تلك المناصب في تعزيز الاستقرار وإدارة الملفات الأمنية المعقدة بكفاءة.

وفي عام 2021، تولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وقاد جهودًا لمكافحة الفساد المالي وجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بما يدعم استراتيجية الدولة في حماية الاقتصاد وتعزيز سيادة القانون.

السيرة الذاتية 

ويمتاز اللواء دكتور علاء عبد المعطي بالحزم والدقة في العمل، والقدرة على التواصل مع فرق العمل المختلفة، مع الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ المهام بكفاءة، إضافة إلى رؤية واضحة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية وصول محافظ جديد تحسين خدمات المواطنين ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

مسلسل هبد في هبد

كواليس مسلسل هبد في هبد لـ إيمي سمير غانم والفنان مصطفى غريب

أغنية لمة رمضان

الحسن عادل يجمع مروة عبد المنعم وعلي غزلان في أغنية لمة رمضان

يمنى طولان

يمنى طولان تكشف تفاصيل دورها في كلهم بيحبوا مودي مع ياسر جلال

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد