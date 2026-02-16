بعد أدائه اليمين الدستورية.. محافظ الغربية يصل الديوان العام لبدء مهام منصبه

وصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، إلى مقر ديوان عام المحافظة منذ قليل، لمباشرة مهام عمله رسميًا، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصول محافظ الغربية

وكان في استقباله اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام، والأستاذ خالد حامد العرفي، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمستشار عمرو حتاتة، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتورة جيهان القطان، مدير عام مكتب المحافظ، حيث رحبوا بسيادته مؤكدين دعمهم الكامل وتعاونهم المستمر لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

ويأتي تولي اللواء دكتور علاء عبد المعطي مسؤولية محافظة الغربية بعد أداء متميز بمحافظة كفر الشيخ، قدم خلاله نموذجًا إداريًا قائمًا على الانضباط والحسم والمتابعة الميدانية الدقيقة، ما أكسبه تقديرًا واسعًا في المجال الإداري، ليواصل اليوم عمله في محافظة ذات ثقل صناعي وزراعي وخدمي كبير.

تحسين خدمات المواطنين

ويُعد محافظ الغربية الجديد أحد القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والانضباط وحسن الإدارة، وصاحب خبرات واسعة في العمل الأمني والإداري، حيث شغل عدة مناصب قيادية بوزارة الداخلية، من بينها مدير قطاع الأمن الوطني بمحافظة الغربية، ونائب رئيس جهاز الأمن الوطني، وأسهم خلال تلك المناصب في تعزيز الاستقرار وإدارة الملفات الأمنية المعقدة بكفاءة.

وفي عام 2021، تولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وقاد جهودًا لمكافحة الفساد المالي وجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بما يدعم استراتيجية الدولة في حماية الاقتصاد وتعزيز سيادة القانون.

السيرة الذاتية

ويمتاز اللواء دكتور علاء عبد المعطي بالحزم والدقة في العمل، والقدرة على التواصل مع فرق العمل المختلفة، مع الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ المهام بكفاءة، إضافة إلى رؤية واضحة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.