رئيس جامعة طنطا يبحث مع السفير الياباني آفاق التعاون المشترك

بحث الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا مع السفير "إيواي فوميو" سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد الياباني رفيع المستوى المرافق له، بمكتبه صباح، اليوم، الأحد، تعزيز الشراكة الأكاديمية بين جامعة طنطا والمؤسسات العلمية اليابانية، وعلى رأسها جامعة ناغويا وجمعية خريجي (JSPS).

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد حسين، للسفير "إيواي فوميو" والوفد الياباني رفيع المستوى المرافق له، وذلك على هامش انطلاق فعاليات الملتقى العلمي المصري الياباني المشترك حول "نظم الطاقة الذكية لمستقبل مستدام".

أكد الدكتور محمد حسين، أن الجامعة تضع التعاون الدولي في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات في تكنولوجيات المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية.

أوضح أن الجامعة تسعى من خلال تلك الشراكات إلى تحقيق نموذج "الجامعة الريادية" ودعم الابتكار والبحث العلمي الذي يخدم الأهداف القومية للتنمية المستدامة.

من جانبه.. أكد السفير الياباني "إيواي فوميو" على عمق الروابط العلمية والثقافية التي تجمع بين البلدين، مشيدا بالدور الذي تلعبه جامعة طنطا في احتضان الفعاليات العلمية الكبرى، مشيرا إلى أن انطلاق الملتقى وتدشين فرع رابطة خريجي جامعة ناغويا في مصر (NUAL Egypt) من قلب الدلتا يعد دليلاً قوياً على نجاح القوى الناعمة العلمية في توطيد العلاقات المصرية اليابانية.