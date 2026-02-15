بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع الحادث على طريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الشرقي، ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص إصابة 4 أشخاص- بينهم طفل- مقيمون بمحافظة قنا، وهم:

- عطيتو محمد محمود فراج، 59 عامًا، سائق، باشتباه كسر في الذراع اليسرى.

- أحمد محمد خليفة، 38 عامًا، سائق، باشتباه كسر في عظام الأنف، وجروح متفرقة بالجسم.

- أمل أحمد عطية، 40 عامًا، ربة منزل، باشتباه كسر في الساعد الأيسر.

- حمد جمال خليفة، 10 أعوام، كدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة.