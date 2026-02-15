مواعيد المحاضرات في الجامعات خلال شهر رمضان الكريم 2026| خاص





كشفت جامعة عين شمس، عن مواعيد الجدول الدراسي في شهر رمضان.



واكدت الجامعة انه يتم تقليص عدد ساعات المحاضرات، حيث لم تتجاوز وقت المحاضرة 45 دقيقة.





واوضح مصدر مسؤل خلال تصريحاته صدي البلد، أنه تم تقليص عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان فقط، لافتا أن اليوم الدراسي في الكلية سوف ينتهي في الساعة الثالثة مساء.



وتابع أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، هو تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة 45 دقيقة مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية .