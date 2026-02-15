قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مواعيد المحاضرات في الجامعات خلال شهر رمضان الكريم 2026| خاص

حسام الفقي


 

كشفت جامعة عين شمس، عن مواعيد الجدول الدراسي في شهر رمضان.
 

واكدت الجامعة انه يتم تقليص عدد ساعات المحاضرات، حيث لم تتجاوز وقت المحاضرة 45 دقيقة.

 

واوضح مصدر مسؤل خلال تصريحاته صدي البلد، أنه تم تقليص عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان فقط، لافتا أن اليوم الدراسي في الكلية سوف ينتهي في الساعة الثالثة مساء.
 

وتابع أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، هو تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة 45 دقيقة مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية .

جامعة عين شمس شهر رمضان مواعيد الجدول الدراسي في شهر رمضان

مي سليم
احمد السقا وحمادة هلال
نيللى كريم
هيفاء وهبي
المزيد

