غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان

تبدأ الوحدات الحسابية بوزارة المالية على مستوي الجهات الحكومية، غدا الإثنين الموافق 16-2-2026؛ في صرف رواتب شهر فبراير 2026 بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل الموظفين في الدولة خلال شهر رمضان المعظم.

ماذا ينتظر العاملين بالدولة

وفقاً لما قامت به وزارة المالية والتي تضمنت بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2026 مبكرًا اعتبارا من غداً ولمدة 5 أيام قبل حلول شهر رمضان المعظم بهدف مساعدة العاملين بالدولة وذوييهم في تدبير احتياجات الشهر الفضيل.

بموجب التعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

مواعيد صرف مرتب شهر فبراير 2026

تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير اعتبارا من غدا الموافق 16 فبراير حتي الخميس المقبل الموافق 19 فبراير ثم يتم استكمالها لليوم الخامس اعتبارا من الأحد 21 من نفس الشهر.

الفئات التي ستصرف مرتب شهر فبراير

العاملين بقطاع الأعمال العام

العاملين الخاضعين للموازنة العامة

العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة

العاملين بالهيئات الخدمية

العاملين بوحدات الهيئات المحلية

وأكدت وزارة المالية أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

وتسعى وزارة المالية بكل جهد للتيسير على الموظفين وأهالينا، ومساندتهم بشتى الطرق بقدر الإمكان بهدف «التسهيل على المواطنين» من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات العامة.

و سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية حيث ستكون المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.