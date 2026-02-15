قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
اقتصاد

غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تبدأ الوحدات الحسابية بوزارة المالية على مستوي الجهات الحكومية، غدا الإثنين الموافق 16-2-2026؛ في صرف رواتب شهر فبراير 2026 بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل الموظفين في الدولة خلال شهر رمضان المعظم.

ماذا ينتظر العاملين بالدولة

وفقاً لما قامت به وزارة المالية والتي تضمنت بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2026 مبكرًا اعتبارا من غداً ولمدة 5 أيام قبل حلول شهر رمضان المعظم بهدف مساعدة العاملين بالدولة وذوييهم في تدبير احتياجات الشهر الفضيل.

المرتبات

بموجب التعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

مواعيد صرف مرتب شهر فبراير 2026

تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير اعتبارا من غدا الموافق 16 فبراير حتي الخميس المقبل الموافق 19 فبراير ثم يتم استكمالها لليوم الخامس اعتبارا من الأحد 21 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

الفئات التي ستصرف مرتب شهر فبراير 

  • العاملين بقطاع الأعمال العام
  • العاملين بقطاع الاعمال العام
  • العاملين الخاضعين للموازنة العامة
  • العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة
  • العاملين بالهيئات الخدمية
  • العاملين بوحدات الهيئات المحلية
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

وأكدت وزارة المالية أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

وتسعى وزارة المالية بكل جهد للتيسير على الموظفين وأهالينا، ومساندتهم بشتى الطرق بقدر الإمكان بهدف «التسهيل على المواطنين» من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات العامة. 

و سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية حيث ستكون المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

مرتبات شهر فبراير 2026 مواعيد مرتبات الموظفين في رمضان اخبار مصر مال واعمال مرتبات شهر فبرابر2026 وزارة المالية الرئيس عبد افتاح السيسي

مي سليم
احمد السقا وحمادة هلال
نيللى كريم
هيفاء وهبي
