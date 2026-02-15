افتتاح الملتقي التوظيفي السنوي بكلية الزراعة في جامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور رامي ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سعد موسي نائب وزير الزراعة ، ا.د ولاء عبد الغني عميد الكلية فعاليات الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي وسوق العمل الزراعي " .

وأعرب أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالحضور من الطلاب وخريجي جامعة عين شمس، والشركاء من المؤسسات والجهات الصناعية والزراعية في رحاب كلية الزراعة جامعة عين شمس، وهذا الحدث المهم الذي يجمع بين العلم والعمل، وبين الجامعة وسوق الإنتاج، من خلال الملتقى التوظيفي السنوي لكلية الزراعة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي وسوق العمل الزراعي».

وأكد قيام الجامعة بدورها الوطني والتنموي، وحرصها الدائم على إعداد كوادر قادرة على مواكبة متغيرات العصر، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة التي أصبح فيها الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تطوير مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي والغذائي. فالزراعة لم تعد مجرد ممارسة تقليدية، بل أصبحت مجالًا علميًا متقدمًا يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا وتحليل البيانات، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام شبابنا لسوق عمل أكثر تطورًا وتنافسية.



وأضاف ان هذا الملتقى يأتي ليجسد رؤية الجامعة في الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال إتاحة الفرصة لطلابنا وخريجينا للتواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات، والتعرف على متطلبات سوق العمل، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم لقيادة المستقبل كما يعكس هذا الحدث حرص كلية الزراعة على مواكبة التطور العالمي في مجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس الجامعة": أود في هذه المناسبة أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لقيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهات والشركات المشاركة، لما يقدمونه من دعم حقيقي لطلابنا، وإسهامهم في بناء جسر قوي بين الجامعة وقطاعات العمل والإنتاج ، فالمستقبل اليوم يصنعه من يمتلك العلم والمهارة والقدرة على التكيف مع التكنولوجيا، وأنتم أمل هذا الوطن وقوته الحقيقية، فاحرصوا على الاستفادة من كل فرصة للتعلم والتدريب والتطوير"

وفي الختام، أتمنى أن يحقق هذا الملتقى أهدافه في دعم شبابنا وفتح آفاق جديدة لهم في سوق العمل، وأن يظل دائمًا نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجامعة والمجتمع.

من جانبه، أشاد أ. سعد موسى نائب وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي بالدور الرائد لكلية الزراعة في دعم خطط التنمية الزراعية والصناعية، مؤكدًا أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وترشيد الموارد، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الجامعة لدعم المشروعات التنموية وتمكين الخريجين.

وأكد أ.د. رامي ماهر غالى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى التوظيفي بكلية الزراعة يمثل إحدى الآليات الفاعلة التي تتبناها الجامعة لتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل، من خلال إتاحة فرص التواصل المباشر مع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.

وأوضح أن الجامعة تحرص على دمج الجوانب التطبيقية والمهارية ضمن العملية التعليمية، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن دعم الطلاب لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يمتد إلى الإرشاد المهني وبناء القدرات وتنمية المهارات الشخصية والمهنية. كما أشار إلى أن تنظيم مثل هذه الملتقيات يعكس استراتيجية الجامعة في إعداد خريج مؤهل وقادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، ومواكب للتطورات المتسارعة في سوق العمل.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الكلية تحرص على تطوير برامجها الدراسية ومعاملها وصوبها البحثية بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، ويسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات الفنية والمهنية المطلوبة.

وأكد أ.د ولاء عبد الغني عميد الكلية أن الملتقى يأتي في إطار استراتيجية الكلية لدمج التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتطوير البرامج الدراسية والمعامل والصوب البحثية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات يعكس ثقة سوق العمل في خريجي الكلية، ويعزز فرص التدريب والتوظيف، مؤكد استمرار الكلية في دعم كل المبادرات التي تسهم في تمكين الطلاب وتأهيلهم لمستقبل مهني ناجح.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بدور الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الزراعي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الطلاب والخريجين لوظائف المستقبل، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الزراعي. ويتضمن برنامج الملتقى ندوات متخصصة، ولقاءات مباشرة مع ممثلي الشركات، وعرض فرص التدريب والتوظيف، وجلسات إرشاد مهني وكتابة السيرة الذاتية، إضافة إلى عرض مشروعات طلابية مبتكرة.

ويتناول محاور الملتقي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة، ومستقبل الصادرات التنافسية، ودوره في البحث العلمي والتصنيع الغذائي وجودة وسلامة الأغذية، وتحسين الإنتاج الغذائي، ودعم الخدمات الرقمية والاستشارات الفنية، فضلًا عن مناقشة الأنماط الغذائية في منظور الهرم الغذائي 2026، بما يعكس رؤية متكاملة نحو زراعة ذكية ومستدامة تخدم الاقتصاد الوطني.