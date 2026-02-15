وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عُقدت صباح اليوم الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشة طلبات المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بخصوص الخطة القومية لمكافحة الأورام وآليات تطبيق منظومة العلاج علي نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.

وفي أول كلمة رسمية للمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، تحت قبة مجلس الشيوخ عقب توليه الحقيبة الوزارية، استهل حديثه بتوجيه تحية تقدير وإعزاز للمستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وللسادة النواب، كما أكد إعتزازه بتكليفه من قبل القيادة السياسية بتمثيل الحكومة أمام البرلمان وزيرًا لشئون المجالس النيابية، كذلك نقل للمجلس الموقّر تقدير الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الوزراء بالحكومة للمجلس الموقر.

وأكد المستشار هاني حنا، أن الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، لتحقيق الأهداف القومية العليا والصالح العام، وعّيا منها أن قوة أداء البرلمان في ذاته دعمًا للحكومة وتأكيدا على التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، مع التأكيد علي أن وزارة الشئون النيابية ستواصل تشييد جسور جديدة من التعاون مع البرلمان بهدف تطوير منهجية الأداء المؤسسي الخاصة بالشئون النيابية، وشدد علي أن الوزارة ستكون دوما جسرا أمينا لتعاون مشترك مع الحكومة يستهدف في الأساس خدمة وطننا العزيز مصر وشعبها العظيم.