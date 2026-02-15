قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
بعد إعلان محافظ الغربية ضبط أطنان من السلع الفاسدة.. اعرف عقوبة غش الأغذية
رياضة

وائل جمعة ينتقد حسين الشحات: تصرفك غلط.. ومكنش ليه لازمة

حسين الشحات
حسين الشحات
علا محمد

انتقد وائل جمعة نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، سابقا، حسين الشحات جناح المارد الأحمر، لتصرفه خلال لقاء الجيش الملكي.

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلق جمعة خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة بي إن سبورتس: “تصرف الشحات مكنش ليه لازمة على الإطلاق”.


واضاف: "حسين لاعب كبير وأنا ضد تصرفه، مشيرا: الكرات اللي زي دي بتسخن اللعيبة وتخلي في استفزازبين اللاعبين.


يترقب عشاق الكرة المصرية موعد المباراة المقبلة لفريق ، عقب تعادله السلبي أمام الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة .

وبعد ختام مشواره في مرحلة المجموعات، يحول الأهلي تركيزه مجددًا إلى المنافسات المحلية، حيث يستعد لمواجهة الجونة ضمن مباريات .

يسعى الفريق الأحمر إلى تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، إذ يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 30 نقطة، جمعها من 15 مباراة.


وحقق الأهلي الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في 6، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط، في مؤشر على حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الأخيرة.

وعلى الصعيد الهجومي، سجل لاعبو الأهلي 26 هدفًا، فيما استقبلت شباك الفريق 15 هدفًا حتى الآن في المسابقة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام الجونة يوم الخميس 19 فبراير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، في مواجهة يسعى خلالها الأحمر لمواصلة الضغط على فرق المقدمة.

