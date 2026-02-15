أحمد جلال: العقم التهديفي يطارد النادي الأهلي رغم صفقات الشتاء

قال الإعلامي أحمد جلال إن العقم التهديفي ما زال يمثل لغزا داخل صفوف النادي الأهلي، وذلك عقب التعادل أمام الجيش الملكي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على فيسبوك "‏الأهلي يتعادل سلبيًا مع الجيش الملكي، ويصعد متصدرًا مجموعته في دوري الأبطال.. العقم التهديفي لا زال لغزًا، رغم ميركاتو الشتاء"

بهذا التعادل واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات.

بينما يتواجد نادي الجيش الملكي المغربي في وصافة جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله رفقة المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الجيش الملكي المركز الثاني بـ9 نقاط، ثم يانج أفريكانز في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ثم يحتل شبيبة القبائل المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.