قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
أحمد موسى: الرئيس وجه بزيادة المرتبات وطالب الحكومة بحلول غير تقليدية لصالح المواطنين
أرخص سيارة موديل 2021 في سوق المستعمل.. كم سعرها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة قوية من وائل جمعة إلى توروب بسبب طريقة التعامل مع اللاعبين

توروب
توروب
محمد بدران   -  
يارا أمين

وجه وائل جمعة، نجم الأهلي السابق رسالة قوية إلى ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بسبب مشكلته فى إدارة اللاعبين خلال المباريات.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية "لاعب زي محمود تريزيجيه المدير الفني متوقع إنه ممكن يتصاب علشان لعب كأس الأمم الأفريقية وبعدها لعب كل المباريات مع الأهلي، واتصاب كان ممكن يخرج ونفس الكلام ينطبق على زيزو»

وتابع: «الأهلي عنده مشكلة في الناحية الشمال، ليه تقعد موهبة كبيرة زي بلعمري علي مقاعد البدلاء ولكن واضح إن وجهة نظر توروب مختلفة عن الإدارة"

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير. 

وائل جمعة الأهلي ييس توروب تريزيجيه زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية

ختام برنامج النيابة الإدارية للتحول الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي

رئيس النيابة الإدارية يشهد الاجتماع السنوي للمكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب

رئيس النيابة الإدارية يشهد الاجتماع السنوي للمكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب | صور

ارشيفيه

انقلب بهم التوك توك.. إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالدقهلية

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد