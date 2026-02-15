رسالة قوية من وائل جمعة إلى توروب بسبب طريقة التعامل مع اللاعبين

وجه وائل جمعة، نجم الأهلي السابق رسالة قوية إلى ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بسبب مشكلته فى إدارة اللاعبين خلال المباريات.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية "لاعب زي محمود تريزيجيه المدير الفني متوقع إنه ممكن يتصاب علشان لعب كأس الأمم الأفريقية وبعدها لعب كل المباريات مع الأهلي، واتصاب كان ممكن يخرج ونفس الكلام ينطبق على زيزو»

وتابع: «الأهلي عنده مشكلة في الناحية الشمال، ليه تقعد موهبة كبيرة زي بلعمري علي مقاعد البدلاء ولكن واضح إن وجهة نظر توروب مختلفة عن الإدارة"

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير.