الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري بعد التعادل مع الجيش الملكي

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يترقب عشاق الكرة المصرية موعد المباراة المقبلة لفريق ، عقب تعادله السلبي أمام الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة .

وبعد ختام مشواره في مرحلة المجموعات، يحول الأهلي تركيزه مجددًا إلى المنافسات المحلية، حيث يستعد لمواجهة الجونة ضمن مباريات .

يسعى الفريق الأحمر إلى تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، إذ يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 30 نقطة، جمعها من 15 مباراة. 

وحقق الأهلي الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في 6، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط، في مؤشر على حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الأخيرة.

وعلى الصعيد الهجومي، سجل لاعبو الأهلي 26 هدفًا، فيما استقبلت شباك الفريق 15 هدفًا حتى الآن في المسابقة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام الجونة يوم الخميس 19 فبراير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، في مواجهة يسعى خلالها الأحمر لمواصلة الضغط على فرق المقدمة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا موعد مباراة الاهلى القادمة

