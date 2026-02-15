برلماني: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمس كل بيت والحكومة مطالبة بتسهيل وصول القرار لكل مواطن

قال النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ، إن موضوع العلاج على نفقة الدولة أهم من الملفات الأخرى مثل الغذاء والتعليم، لأنه يمس كل أسرة مصرية، مشيدًا باستعراض وزير الصحة د. خالد عبد الغفار لجهود الوزارة ورؤيتها لتطوير القطاع الصحي.

وأضاف البري، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن النواب يواجهون صعوبات كبيرة في مساعدة المواطنين للحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن المواطن العادي الذي لا يستطيع الوصول للنائب يواجه تحديات أكبر.

وطالب النائب الحكومة بـ إنشاء منظومة متكاملة تتيح لكل مواطن الوصول إلى صوته والحصول على قرارات العلاج بسرعة وكفاءة، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تحسين العدالة وتوسيع مظلة الحماية الصحية.

وأوضح أن ملف الأورام يحتاج إلى اهتمام إضافي، مطالبًا بتطوير مشروع ضخم للكشف المبكر عن الأورام، لأن الاكتشاف المبكر يزيد من فرص الشفاء ويسهل العلاج ويخفض التكلفة، ما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وكفاءة الإنفاق على العلاج.