المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر

أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة خصصت 4 مليارات جنيه لدعم المزارعين عبر رفع سعر أردب القمح المحلي إلى 3700 جنيه، لضمان عائد مجزي وتحفيز الإنتاج المحلي خلال موسم الحصاد.

وقال أحمد كجوك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الحزمة تشمل دعم 10 ملايين أسرة إضافية خارج “تكافل وكرامة”، توسيع التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، دعم العلاج على نفقة الدولة، وزيادة رواتب العاملين في الصحة والتعليم.

وتابع وزير المالية، أنه تم تخصيص 15 مليار جنيه لإكمال المرحلة الأولى من 1000 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين البنية التحتية والخدمات في القرى.