40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بإعداد حزمة اجتماعية استثنائية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا تخصيص 40 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية، في خطوة تعكس حرص الدولة على توجيه مواردها لخدمة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الظروف الاقتصادية الصعبة

أوضح، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه المخصصات تأتي تقديرًا لتحمّل الشعب الظروف الاقتصادية الصعبة، مشددًا على أن أي موارد إضافية تدخل خزينة الدولة تُعاد توجيهها لدعم المواطنين.

وأشار إلى أن قطاع الصحة يحظى باهتمام خاص ضمن الحزمة الجديدة، حيث تقرر رصد 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة. كما تم تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال 1000 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف أن الدولة خصصت 3 مليارات جنيه للإسراع بإدراج محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ التطبيق الفعلي في أبريل المقبل، نظرًا لكونها من أكبر المحافظات من حيث عدد السكان الذي يقترب من 7 ملايين نسمة.

صرف دعم نقدي

وأكد موسى أنه سيتم صرف دعم نقدي مباشر على دفعتين؛ الأولى قبل شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر، بقيمة 400 جنيه لنحو 15 مليون أسرة مصرية، تشمل 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، و10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.