أخبار التوك شو| أحمد موسى يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. الأرصاد: البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

إيمي سمير غانم: نفسي أربي حمار ويعيش معايا في البيت

أجابت إيمي سمير غانم عن اغرب سؤال موجه لها من أبله فاهيتا الدمية الشهيرة، حيث كان كان نفسك تربي إي؟.

سمية أبو العينين: نستعد منذ 4 شهور لتجهيز شنط رمضان والسلع بجودة عالية

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد استقبال مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي السفيرة نبيلة مكرم، حيث قامت بزيارة ميدانية للمقر وشاركت في تعبئة الشنط الرمضانية إلى جانب السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة.



أمر خطير.. أحمد موسى: آبي أحمد يهدد أفريقيا بأن استقرار القرن الأفريقي مرتبط بأن يكون لإثيوبيا منفذ بحري

علق الإعلامي أحمد موسى، على قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ومشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على رأس وفد مصر .



الأرصاد: البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة غدًا

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء الحالي يشهد ظواهر جوية استثنائية تتعلق بالأتربة والرمال، حيث ساهمت حالة الجفاف التي شهدتها البلاد في زيادة معدلات العواصف الترابية بشكل ملحوظ مما يتطلب متابعة دقيقة للحالة الجوية.



متحدث الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها غدًا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، سيتم الإعلان عنها غدًا الأحد خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ضوء الاجتماع الأخير الذي تناول تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.



في العين وعلى الرأس.. أحمد موسى: يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

علق الإعلامي أحمد موسى، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعلن تفاصيلها رئيس الوزراء غدا في مؤتمر صحفي .



الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب

عبرت ممثلة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها تجاه الوضع المتفاقم في مناطق الفاشر وكردفان بالسودان، مشيرة إلى تصاعد الأعمال العدائية التي تهدد حياة المدنيين بشكل مباشر.



الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية شهدت خطوات واسعة، مؤكّدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الأفريقية التي وافقت ووقعت وصادقت على الاتفاقية.



وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن المواقف الأفريقية دائمًا سند وداعم للقضية الفلسطينية ولِحَقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقبلة.



وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرسخ مبدأ صون الدولة الوطنية كمدخل أساسي لأمن أفريقيا

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 وهو يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام والرفاهية في القارة الأفريقية والعالم أجمع دون الحفاظ على الدولة الوطنية ووحدة الدول ورفض انفصال أي جزء من أراضيها، قائلًا: «كان هذا محل البحث فيما يتعلق بالملف الصومالي، والجميع أكد على الإدانة الكاملة للإعتراف الأحادي بما يسمى بإقليمي صومالي لاند».



وزير الخارجية: الحلول العسكرية لا تحقق استقرارًا.. والسياسة والدبلوماسية هي الطريق

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن دفع الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات يمثل أولوية، مؤكدًا رفض الحلول العسكرية التي لا تحقق استدامة، بل تقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.