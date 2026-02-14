سمية أبو العينين: نستعد منذ 4 شهور لتجهيز شنط رمضان والسلع بجودة عالية

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد استقبال مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي السفيرة نبيلة مكرم، حيث قامت بزيارة ميدانية للمقر وشاركت في تعبئة الشنط الرمضانية إلى جانب السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقالت سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نستعد منذ 4 شهور لتجهيز الشنط الرمضانية داخل المؤسسة ونحرص على توفير السلع الغذائية بجودة مرتفعة والشنط الرمضانية معمولة بحب وصدق ".

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم :" جهد كبير مبذول في مؤسسة أبو العينين ونفخر بها واستمتعت في تعبئة الشنط الرمضانية داخل المؤسسة ".

وخلال الزيارة، تفقدت السفيرة نبيلة مكرم مراحل تجهيز الشنط التي تضم 11 سلعة غذائية من أجود الأصناف، واطلعت على آليات التنظيم والتعبئة التي تتم وفق خطة دقيقة تضمن الجودة وسرعة الإنجاز.

وقامت بجولة خارج المقر لمتابعة عملية التوزيع، لأكثر من ٣٥٠ الف شنطة رمضانية تقوم المؤسسة بتوزيعها سنويا .. حيث امتدت طوابير المستفيدين بطول شارع البحر الأعظم في مشهد اتسم بالهدوء والانضباط، مع الالتزام الكامل بالنظام. ويتم صرف الشنط من خلال منظومة إلكترونية حديثة عبر «كارت الخير»، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة وشفافية ودقة.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بحجم الجهد المبذول والتنظيم الواضح في إدارة عملية التوزيع، مؤكدة أن ما شاهدته يعكس نموذجًا للعمل الأهلي المؤسسي القائم على التخطيط والاحترام الكامل لكرامة المستفيدين، خاصة في موسم تتجدد فيه قيم التكافل والعطاء.



