تحت مظلة التحالف الوطني.. مؤسسة أبو العينين تبدأ توزيع 350 ألف شنطة رمضانية في موسمها الـ45

بدأت اليوم مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي توزيع 350 ألف شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، استمرارًا لدورها المجتمعي الممتد منذ 45 عامًا، وذلك بتعليمات من النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، وبإشراف السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتضم الشنطة الرمضانية هذا العام 11 سلعة غذائية من أجود الأصناف التي يحتاجها البيت المصري خلال الشهر الكريم، في إطار حرص المؤسسة على تقديم دعم حقيقي يراعي الجودة والكرامة في آنٍ واحد.

وبدأ التوزيع في مقر المؤسسة بعد أن تم توزيع آلاف الشنط في المحافظات عن طريق الجمعيات القاعدية، وشهدت مناطق التوزيع إقبالًا كبيرًا من المستفيدين، حيث اصطف المواطنون في طوابير منظمة تعكس الانضباط والتنسيق، وقد تم التوزيع من خلال منظومة إلكترونية حديثة عبر "كارت الخير"، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بسهولة.

وأكدت المؤسسة أن استعدادات موسم رمضان تبدأ مبكرًا كل عام، بالتعاقد على أفضل السلع وتجهيزها وتعبئتها وفق أعلى المعايير، لتصل إلى الأسر المستحقة قبل حلول الشهر المبارك.

