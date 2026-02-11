65 دقيقة | الأهلي يحافظ على تقدمه أمام الإسماعيلي بثنائية نظيفة

انتهت أحداث أول 65 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي التي تجمع بينهما الآن على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري، وما زال المارد الأحمر يحافظ على تقدمه بثنائية نظيفة.

أحداث الشوط الأول

شهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين كلا الفريقين حيث نجح الإسماعيلي في شن بعض الهجمات دون تحقيق خطورة حقيقية يقابلها محاولات من الأهلي لاختراق دفاعات الإسماعيلي دون جدوى.

ونجح بن رمضان في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 31 بعد تمريرة من حسين الشحات لترتطم بدفاعات الإسماعيلي لتصل إلى محمد علي بن رمضان الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ونجح ياسين مرعي في احراز الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 43 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقةالجزاء لصالح الأهلي عن طريقبن شرقي ليسدد ياسين مرعي كرةعلى "الطاير" ارتطمت بعبدالكريم مصطفى لتسكن الشباك.

ويلعب الأهلي، المباراة، بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري في الدفاع.

أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وحسين الشحات في الوسط.

أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ويلسين كامويش في الهجوم.

بينما يخوض الإسماعيلي، المباراة، بالتشكيل التالي:

حارس مرمى.. أحمد عادل

الدفاع .. عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر , عبد اللّٰه محمد.

الوسط.. محمد عبد السميع، محمد حسن، إريك تراوري ، إبراهيم النجعاوي.

الهجوم .. نادر فرج ، مروان حمدي.