بقيمة 200 مليار جنيه.. البنك المركزي يخفض مستهدفات طرح أذون وسندات خزانة في أسبوع

خفض البنك المركزي المصري من مستهدفات طرحه لأدوات دين محلية، من “أذون وسندات الخزانة” ذات العائدين الثابت والمتغير، بالعملة المحلية، خلال الأسبوع الجاري.

وتضمنت عمليات طرح أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري، تقليًا قدره 7 مليارات جنيه، بما يعادل 149.64 دولار عن الأسبوع الماضي.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة؛ من خلال طرح أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة.

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 200 مليار جنيه، وبما يعادل 4.28 مليار دولار، مقارنة بـ 207 مليارات جنيه، بما يساوي 4.414 مليار دولار جرى استهداف طرحها في الأسبوع الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، تضمن طرح أذون خزانة من آجال "91 و273 و 182 و 364 يوما" بقيمة تبلغ 160 مليار جنيه" بتخفيض مقداره 10 مليارات جنيه.

ومن المستهدف طرح تلك الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ويتضمن طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 70 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد، بتقليص حجمه 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويخطط البنك المركزي لاستهداف بيع أجل 91 يومًا بـ 25 مليار جنيه، وأجل 273 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه.

كما سيتم طرح مزادًا آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه بتخفيض يقدر بـ 5 مليارات جنيه.

وعلى جانب آخر يستهدف البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة، تتضمن سندات ذات عائد ثابت وصفري الكوبون بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه، بزيادة 3 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويتضمن الاستهداف أيضا، طرح سندات خزانة ذات أجل ثابت بقيمة 33 مليار جنيه تتضمن استحقاقات “2 و3 و5 سنوات”.

ويشار إلى أن آخر استحقاق بعائد صفري الكوبون لمدة عامين، بلغ قيمة 7 مليارات جنيه.