رضا بهلوي: الضغوط الخارجية والاضطرابات الداخلية قد تُسقط الحكم الديني في إيران

صرّح رضا بهلوي بأن الضغط المستمر من الخارج، إلى جانب الاضطرابات الداخلية، قد يؤدي إلى إنهاء الحكم الديني في إيران.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، الذي مُنع فيه المسؤولون الحكوميون الإيرانيون من الحضور، قال بهلوي إنه يعتقد أن النظام الحاكم في إيران يزداد هشاشة، ويصبح أكثر عرضة لضغوط خارجية حاسمة.

وحذّر بهلوي من أن إطالة أمد المسار الدبلوماسي قد تمنح السلطات وقتًا كافيًا لقمع المعارضة واستعادة السيطرة. وتابع قائلًا: «إنها مسألة وقت. نأمل أن يُسرّع هذا الهجوم العملية، وأن يعود الناس إلى الشوارع ويواصلوا المسيرة حتى سقوط النظام نهائيًا».

وعاش بهلوي خارج إيران منذ ما قبل ثورة عام 1979 التي أطاحت بوالده محمد رضا شاه، ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة.

وشهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات على مستوى البلاد، عقب مظاهرات بدأت في 28 ديسمبر بالسوق الكبير في طهران، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وما بدأ كاحتجاجات محدودة في العاصمة سرعان ما انتشر في مختلف أنحاء البلاد، بما يعكس حالة غضب متزايدة إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء الإدارة.