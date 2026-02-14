قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل أيام من شهر رمضان.. نشأت الديهي يكشف هدية الرئيس السيسي للمصريين
ضبط شخص ربط كلبا في تروسيكل وسَحَلَه بالشرقية
أحمد موسى: مول برميلان أكبر مول تجاري في زايد ويضم علامات تجارية الشهيرة
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع 10 ريالات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة للحماية الاجتماعية تهدف لدعم المواطن
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم
استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم
محمد شحتة

شهد عدد من الدول استقبالات شعبية ورسمية للأئمة الوافدين الذين شاركوا في دورة «إعداد الداعية المعاصر» التي نظمتها "أكاديمية الأزهر العالمية"، وذلك لدى عودتهم إلى بلدانهم عقب انتهاء فترة إعدادهم وتأهيلهم العلمي والدعوي بالأكاديمية على مدار شهرين متواصلين.

وعبّر الأئمة العائدون، لا سيما من جمهوريتي_ الهند، والسنغال عن بالغ امتنانهم لما وجدوه من حفاوة استقبال من مؤسساتهم الدينية وأبناء مجتمعاتهم المحلية، تقديرًا لما تلقوه من برامج علمية ومعرفية وتدريبية نوعية داخل رحاب الأزهر الشريف، أسهمت في تعزيز قدراتهم الدعوية والفكرية، ورفعت من كفاءتهم في التعامل مع قضايا الواقع المعاصر.

وأكد الأئمة أن الدورة التدريبية، التي شاركت فيها ست وفود دولية من دول: (ماليزيا، الكاميرون، نيجيريا، السنغال، غينيا كوناكري، والهند)، مثّلت تجربة علمية وإنسانية ثرية، جمعت بين التأصيل الشرعي الرصين، وتنمية المهارات الدعوية والتواصلية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال الذي يميز الأزهر الشريف.

وأشار عدد من الأئمة إلى أن ما لمسوه من ترحيب واسع عقب عودتهم يعكس ثقة مجتمعاتهم في رسالة الأزهر الشريف ودوره العالمي في إعداد الدعاة وتأهيلهم علميًا وفكريًا، بما يمكنهم من القيام بدورهم في نشر قيم التسامح، وتعزيز السلم المجتمعي، والتصدي للأفكار المتطرفة.

يأتي ذلك في إطار جهود أكاديمية الأزهر العالمية المتواصلة لتأهيل الدعاة الوافدين، وبناء كوادر دعوية قادرة على تمثيل منهج الأزهر الوسطي في مختلف دول العالم، والمساهمة الفاعلة في خدمة قضايا مجتمعاتهم، وتعزيز الحوار والتعايش الإنساني.

أكاديمية الأزهر الدعاة الأئمة الوافدين أفريقيا الهند السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

ترشيحاتنا

القولون

ماهو التهاب القولون التقرحي وأهم أعراضه

الكوليسترول

خضار غير متوقع يحمى من الكوليسترول والضغط والسرطان

الرئة

أعراض الالتهاب الرئوي .. وهذه مؤشرات الخطر

بالصور

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

صحة الشرقية: تنفيذ 94 ألف و981 زيارة منزلية على مدار 72 إسبوع

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد