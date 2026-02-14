استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

شهد عدد من الدول استقبالات شعبية ورسمية للأئمة الوافدين الذين شاركوا في دورة «إعداد الداعية المعاصر» التي نظمتها "أكاديمية الأزهر العالمية"، وذلك لدى عودتهم إلى بلدانهم عقب انتهاء فترة إعدادهم وتأهيلهم العلمي والدعوي بالأكاديمية على مدار شهرين متواصلين.

وعبّر الأئمة العائدون، لا سيما من جمهوريتي_ الهند، والسنغال عن بالغ امتنانهم لما وجدوه من حفاوة استقبال من مؤسساتهم الدينية وأبناء مجتمعاتهم المحلية، تقديرًا لما تلقوه من برامج علمية ومعرفية وتدريبية نوعية داخل رحاب الأزهر الشريف، أسهمت في تعزيز قدراتهم الدعوية والفكرية، ورفعت من كفاءتهم في التعامل مع قضايا الواقع المعاصر.

وأكد الأئمة أن الدورة التدريبية، التي شاركت فيها ست وفود دولية من دول: (ماليزيا، الكاميرون، نيجيريا، السنغال، غينيا كوناكري، والهند)، مثّلت تجربة علمية وإنسانية ثرية، جمعت بين التأصيل الشرعي الرصين، وتنمية المهارات الدعوية والتواصلية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال الذي يميز الأزهر الشريف.

وأشار عدد من الأئمة إلى أن ما لمسوه من ترحيب واسع عقب عودتهم يعكس ثقة مجتمعاتهم في رسالة الأزهر الشريف ودوره العالمي في إعداد الدعاة وتأهيلهم علميًا وفكريًا، بما يمكنهم من القيام بدورهم في نشر قيم التسامح، وتعزيز السلم المجتمعي، والتصدي للأفكار المتطرفة.

يأتي ذلك في إطار جهود أكاديمية الأزهر العالمية المتواصلة لتأهيل الدعاة الوافدين، وبناء كوادر دعوية قادرة على تمثيل منهج الأزهر الوسطي في مختلف دول العالم، والمساهمة الفاعلة في خدمة قضايا مجتمعاتهم، وتعزيز الحوار والتعايش الإنساني.