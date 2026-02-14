قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
انفجار عنيف يهز طهران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا
القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا
رياضة

الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات

كرة اليد
كرة اليد
إسلام مقلد

أعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عن استنكاره بشدة أعمال العنف التي حدثت بعد نهاية مباراة النادي الأهلي ونادي سموحة (أ) للناشئين مواليد ۲۰۱۳ والتي أقيمت على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر والتي عكست صورة لم تعتادها أسرة كرة اليد المصرية تجاه لعبتهم المحببه والتي ساهمت في إسعاد جموع الشعب المصري لما تقدمه كرة اليد.

أكد الاتحاد، في بيان رسمي، إن مثل هذا السلوك الغير رياضي والغير مبرر من كلا الفريقين يعتبر بمثابة ناقوس خطر لابد من التصدي له بكل حزم وقوة لجميع المخالفين ونظراً لوجود لائحة عقوبات معتمدة ومدونة بكتاب المنظومة الفنية لإدارة نشاط الإتحاد للموسم الرياضي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كتاب الأسس العامة الخاص بالإتحاد المصري لكرة اليد والموزع على جميع الأندية المشاركة بنشاط كرة اليد علي مستوي الجمهورية، وبالإشارة إلى تقرير حكام المباراة وقرار اللجنة العليا للمسابقات تقرر الآتي:

(1) إيقاف اللاعب عمر ماجد عبد الله - لاعب النادي الأهلي سنة ميلادية تنتهي في ۲۰۲۷/۰۲/۱۳ ، وغرامة مالية قدرها ۱۰۰۰۰ جنيه فقط وقدره عشرة آلاف جنيها.
(۲) إيقاف اللاعب عمر ماجد عبد الله - لاعب النادي الأهلي لحين سداد الغرامة المالية الموقعة على شقيق اللاعب بقيمة ٢٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيها)، ولا يسمح بمشاركة اللاعب في نشاط الإتحاد المصري لكرة اليد إلا بعد سداد الغرامة المالية.
(۳) إيقاف اللاعب آدم أحمد محمد لاعب النادي الأهلي لحين سداد الغرامة المالية الموقعة علي ولي أمر اللاعب بقيمة ٢٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيها، ولا يسمح بمشاركة اللاعب في نشاط الإتحاد المصري لكرة اليد إلا بعد سداد الغرامة المالية.
(٤) توقيع غرامة مالية قدرها .. ٥٠٠ جنيه فقط وقدره خمسون ألف جنيها علي النادي الأهلي، ونقل عدد (٦) مباريات لفريق ۲۰۱۳ بنين للنادي الأهلي علي ملعب الفريق المنافس مع التزام النادي الأهلي بتحمل توفير سيارة الإسعاف والمسعف والطبيب البشري أثناء المباريات التي تم نقلها على ملعب الفريق المنافس.
ه إيقاف اللاعب محمود أحمد عبد المجيد - لاعب نادي سموحة لحين سداد الغرامة المالية الموقعة علي ولي أمر اللاعب بقيمة ٢٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيها.
(1) إيقاف محمود هاني الشيخ - مدرب نادي سموحة سنة ميلادية تنتهي في ۲۰۲۷/۰۲/۱۳ ، وتوقيع غرامة مالية قدرها ٢٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيها.
(۷) توقيع غرامة مالية قدرها ۲۵۰۰۰ جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيها علي نادي سموحة وذلك لما بدر من جمهور ناديكم.

مع احتفاظ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بحقه في تغليظ العقوبات وفقا لحجم المخالفات المرتكبة وكذلك أحقية مجلس إدارة الاتحاد في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الإتباع تطبيقا لمواد القانون الرياضي المصري رقم (۷۱) لسنة ۲۰۱۷ ، إذا كانت الأفعال المخالفة تدخل في نطاق تطبيق المواد (۸۳) - (۹۵) من القانون سالف الذكر.

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد الاتحاد المصري لكرة اليد كرة اليد النادي الأهلي الأهلي نادي سموحة سموحة

