العدل: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة على المسار الصحيح

قال المهندس محمد جامع مساعد رئيس حزب العدل ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن اتجاه الدولة لتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية؛ يعد خطوة على المسار الصحيح.

وناشد مساعد رئيس حزب العدل، الجهات المسؤولة، بأهمية وضع آليات عادلة لاختيار الفئات المستهدفة بتقديم الدعم النقدي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأشاد "جامع" بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات شهر فبراير قبل شهر رمضان المبارك، مطالبا بأهمية تشديد الرقابة على جميع المؤسسات؛ للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة كخطوة أولى نحو زيادة الحد الأدنى.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن جميع الكيانات الحزبية تدعم مصلحة فئات المجتمع المختلفة، خاصة الفئات الأولى للرعاية، والتي ينبغي تطبيق قرارات الدعم النقدي عليها بمبالغ تتوافق مع الأسعار والحالة الاقتصادية.