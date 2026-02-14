قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول
قبل سحور رمضان.. اعرف الفرق بين الفجر الصادق والكاذب
مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
برلمان

برلماني: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يحمل دلالات إنسانية واجتماعية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
فريدة محمد

أشاد الدكتور عمر الغنيمي، عضو  لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة وتطبيقها قبل حلول شهر رمضان  مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إدراك القيادة السياسية العميق للظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.

وأكد الغنيمي، في تصريح اليوم، أن توقيت تطبيق الحزمة قبل شهر رمضان يحمل دلالات إنسانية واجتماعية مهمة، حيث يسهم الدعم النقدي المباشر في مساندة الأسر المستحقة على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الكريم وعيد الفطر، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا، إلى جانب توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ رؤية شاملة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن هذه القرارات تأتي في إطار نهج متكامل تتبناه الدولة بقيادة الرئيس السيسي، يقوم على تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بالإصلاحات.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، مؤكدًا أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن المصري، وحرصًا على توفير حياة كريمة له، وبكل الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

عمر الغنيمي لجنة الصناعة مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي

