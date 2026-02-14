برلماني: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يحمل دلالات إنسانية واجتماعية

أشاد الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة وتطبيقها قبل حلول شهر رمضان مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إدراك القيادة السياسية العميق للظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.

وأكد الغنيمي، في تصريح اليوم، أن توقيت تطبيق الحزمة قبل شهر رمضان يحمل دلالات إنسانية واجتماعية مهمة، حيث يسهم الدعم النقدي المباشر في مساندة الأسر المستحقة على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الكريم وعيد الفطر، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا، إلى جانب توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ رؤية شاملة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن هذه القرارات تأتي في إطار نهج متكامل تتبناه الدولة بقيادة الرئيس السيسي، يقوم على تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بالإصلاحات.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، مؤكدًا أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن المصري، وحرصًا على توفير حياة كريمة له، وبكل الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.