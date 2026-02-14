برلمانية: توجيهات الرئيس السيسى بشأن حزمة الحماية الاجتماعية انحياز تاريخي للمواطن قبل رمضان

ثمنت الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، التوجيهات الرئاسية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان المبارك، واصفة القرارات بأنها "انحياز حقيقي" لمحدودي الدخل وخطوة إنسانية تعكس إدراك القيادة السياسية لنبض الشارع.

وأكدت الدكتورة جيهان شاهين في تصريح صحفي، أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات فبراير خلال الأسبوع الحالي وبدء تطبيق حزمة الحماية فوراً، يمثل "طوق نجاة" للأسر المصرية لمواجهة متطلبات الشهر الكريم وعيد الفطر.

وأشادت النائبة جيهان شاهين بالرؤية الشاملة التي تضمنها الاجتماع الرئاسي، خاصة زيادة مخصصات مبادرة "حياة كريمة"، وتسريع منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن حزمة التسهيلات الضريبية لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تضرب عصفورين بحجر واحد: توفير الرعاية الاجتماعية العاجلة، ووضع أسس متينة لدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمار.

وأشادت بجهود الحكومة ووزارة المالية في خفض الدين العام ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن تزامن الإصلاح الاقتصادي مع الحماية الاجتماعية هو الضمانة الحقيقية لاستدامة التنمية.