برلماني: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية تعكس الحرص على المواطن

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة تمثل دلالة واضحة على استمرار الدولة في وضع المواطن في قلب أولوياتها، واهتمام القيادة بتعزيز جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح مدكور، في تصريحات صحفية، أن أهم ما في التوجيهات هو تطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان، وصرف مرتبات شهر فبراير قبل بداية الشهر الكريم، مؤكدًا أن هذا رسالة واضحة بأن الدولة ملتزمة بمواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخم الذي يؤثر على القدرة الشرائية للأسر المصرية، خاصة محدودي الدخل.

وأشار النائب إلى أن توجيهات الرئيس تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة خلال السنوات الماضية لتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم بشكل مباشر وفعال، مضيفًُا بأن أن استمرار هذه البرامج ضروري لمجابهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفئات الأكثر ضعفًا من آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى توجيه الرئيس بشأن زيادة دخول موظفي الدولة وتطوير منظومة الضرائب لتعزيز كفاءة النظام المالي، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل رؤية متكاملة للتنمية المستدامة، تجمع بين الدعم الاجتماعي والاقتصادي والصحي للمواطنين.

واختتم مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن التوجيهات الرئاسية ترسخ مفهوم الدولة الاجتماعية الحديثة، التي توازن بين حماية المواطن وتحقيق استقرار الاقتصاد، وتؤكد على أن التنمية الحقيقية تبدأ من تمكين الأسر ودعم حياتهم اليومية.