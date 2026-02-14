برلماني: توجيهات الرئيس بصرف رواتب فبراير قبل رمضان تؤكد دعم المواطن وتعزيز الحماية الاجتماعية

أكد الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب. أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية الحماية، وصرف رواتب شهر فبراير قبل شهر رمضان، تمثل استمرارية واضحة لجهود الدولة في دعم المواطن المصري وتحقيق استقراره المعيشي.

وأوضح، عبد العال، في تصريح اليوم، أن أهمية هذه التوجيهات تكمن في توقيتها وفاعليتها، إذ تأتي قبل شهر رمضان لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر، كما تؤكد حرص القيادة السياسية على ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر وفعّال.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدفع المبكر للمرتبات يعكس إدراك الدولة لحجم المسؤولية تجاه ملايين الأسر ويعزز قدرتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية بشكل سلس ومنظم.

وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن هذه الخطوات ليست منفصلة عن استراتيجية الدولة الشاملة في ملف الحماية الاجتماعية، بل هي جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى بناء شبكة أمان قوية للمواطن، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن توجيهات الرئيس تبعث رسائل واضحة للمواطن بأن الدولة تضع اهتمامه في قلب سياساتها، وتعمل بلا كلل على ترجمة هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، ما يعكس التزام القيادة بتحقيق استقرار معيشي واجتماعي مستدام لكل المصريين.