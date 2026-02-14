مجدي حمدان يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب المحافظين وسامي بدر الدين نائباً

تقدم مجدي حمدان بأوراق ترشحه لرئاسة حزب المحافظين، كما تقدم سامي بدر الدين بأوراقه ضمن قائمة حمدان على مقعد نائب الرئيس، حسب ما ذكرت اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل الحزب اليوم السبت.

ويشغل مجدي حمدان عضوية المكتب السياسي بالحزب، وكما يعد سامي بدر الدين أحد قيادات الحزب و خاض انتخابات مجلس النواب 2025 عن حزب المحافظين.

ويعقد حزب المحافظين المؤتمر العام للحزب لإجراء الانتخابات الداخلية يوم 5 مارس 2026، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية.

يُذكر أن لجنة انتخابات حزب المحافظين كانت قد اعلنت مسبقًا عن فتح باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية، اعتبارًا من 1 فبراير 2026 وحتى 15 فبراير 2026، وذلك وفقًا للائحة الحزب المنظمة للعملية الانتخابية.

ويشمل فتح باب الترشح منصب رئيس حزب المحافظين ونائبه، وعضوية الهيئة العليا للحزب، على أن يقتصر الترشح على الأعضاء المجددين لعضويتهم لعام 2026 وينطبق عليهم شروط الترشح والمدرجين ضمن الكشوف النهائية للجمعية العمومية.