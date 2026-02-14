سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع 10 ريالات

ارتفع سعر الذهب في السعودية مساء اليوم السبت 14-2-2026 على أساس أسبوعي.

ارتفاع الذهب في السعودية

وأظهر سعر جرام الذهب زيادة قيمتها 10 ريالات على الأقل، مقارنة بما كان عليه الأسبوع الماضي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 608 ريالات سعودية.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 557.25 ريال سعودي.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 532 ريالا سعوديا.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 456 ريالا سعوديا.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 354.75 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 18.911 ريالا سعوديا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 4256 ريالا سعوديا.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجل سعر أوقية الذهب بالدولار نحو 5043 دولارا.