الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة الموافق 13-2-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب ينخفض

وفقد سعر الذهب مقدار 90 جنيه في المتوسط من قيمته على مستوي الأعيرة الذهبية بالمقارنة بما كان عليه يوم الثلاثاء الماضي.

أسعار الذهب الآن

تراجع مستمر

ويشهد سعر جرام الذهب تراجعًا مستمرا بمعدلات غير مسبوقة منذ الأسبوع الماضي ليصل معدل تراجعه نحو 210 جنيه.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط الذهب في آخر تحديث له نحو 6580 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7520 جنيه للبيع و 7577 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6580 جنيه للبيع و 6630 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5640 جنيه للبيع و 5683 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52.64 ألف جنيه للبيع و 53.04 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4967 دولار للبيع و 4978 دولار للشراء.

