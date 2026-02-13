قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، موضحا أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الجمعة

الذهب

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5828 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى 6800 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7771 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54400 جنيه.


واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 13 فبراير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.87 جنيه

سعر الشراء: 46.77 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.69 جنيه

سعر الشراء: 55.57 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.97 جنيه

سعر الشراء: 63.82 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.49 جنيه

سعر الشراء: 12.47 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.76 جنيه

سعر الشراء: 12.73 جنيه


وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونشاط قوي للرياح، بالإضافة إلى وجود الأتربة والرمال بشكل مؤثر وكثيف.

ولفتت إلى أن الرمال ستؤثر بشكل كبير على الرؤية، مشيرة إلى أن ذروة التقلبات الجوية اليوم، محذرة من زيادة سرعات الرياح مع دخول وقت الظهيرة.

وأضافت أن هناك اضطرابات شديدة في حركة الأمواج والملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليج السويس وخليج العقبة، منوهة بوجود تساقط للأمطار على بعض المناطق.

ولفتت إلى أن سرعات الرياح ستقل تماما بداية من الغد، ومع يوم الأحد سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة.

