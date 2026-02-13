أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، موضحا أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الجمعة

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5828 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى 6800 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7771 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54400 جنيه.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 13 فبراير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.87 جنيه

سعر الشراء: 46.77 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.69 جنيه

سعر الشراء: 55.57 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.97 جنيه

سعر الشراء: 63.82 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.49 جنيه

سعر الشراء: 12.47 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.76 جنيه

سعر الشراء: 12.73 جنيه



وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونشاط قوي للرياح، بالإضافة إلى وجود الأتربة والرمال بشكل مؤثر وكثيف.

ولفتت إلى أن الرمال ستؤثر بشكل كبير على الرؤية، مشيرة إلى أن ذروة التقلبات الجوية اليوم، محذرة من زيادة سرعات الرياح مع دخول وقت الظهيرة.

وأضافت أن هناك اضطرابات شديدة في حركة الأمواج والملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليج السويس وخليج العقبة، منوهة بوجود تساقط للأمطار على بعض المناطق.

ولفتت إلى أن سرعات الرياح ستقل تماما بداية من الغد، ومع يوم الأحد سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة.