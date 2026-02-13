أسعار الذهب في الأردن اليوم.. عيار 21 يسجل 99.20 دينارا

سجلت أسعار الذهب في الأردن اليوم استقرارًا وفق متوسط الأسعار المتداولة تبعًا لأسعار الصرف بالدينار الأردني، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 99.200 دينار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 794.000 دينار، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 4975.87 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

أسعار الذهب في السوق الأردني

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، مستوى 113.400 دينار للجرام، بينما سجل عيار 22 نحو 104.000 دينار للجرام.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق الأردني، 99.200 دينار للجرام، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 85.100 دينار، وهو من الأعيرة الشائعة في المشغولات الذهبية.

أما عيار 14 فقد سجل 66.200 دينار للجرام، وعيار 12 بلغ 56.700 دينار.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة 3527.900 دينار، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 794.000 دينار، متأثرًا بحركة السعر العالمي للأونصة الذي سجل 4975.87 دولار.