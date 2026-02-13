قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس
يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الأردن اليوم.. عيار 21 يسجل 99.20 دينارا

أسعار الذهب في الأردن
أسعار الذهب في الأردن
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في الأردن اليوم استقرارًا وفق متوسط الأسعار المتداولة تبعًا لأسعار الصرف بالدينار الأردني، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 99.200 دينار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 794.000 دينار، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 4975.87 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 113.400 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 104.000 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 99.200 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 85.100 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 66.200 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 56.700 دينار.

سعر الأونصة بلغ 3527.900 دينار.

سعر الجنيه الذهب سجل 794.000 دينار.

سعر الأونصة عالميًا بلغ 4975.87 دولار.

أسعار الذهب في السوق الأردني

ارتفاع سعر الذهب

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، مستوى 113.400 دينار للجرام، بينما سجل عيار 22 نحو 104.000 دينار للجرام.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق الأردني، 99.200 دينار للجرام، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 85.100 دينار، وهو من الأعيرة الشائعة في المشغولات الذهبية.

أما عيار 14 فقد سجل 66.200 دينار للجرام، وعيار 12 بلغ 56.700 دينار.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة 3527.900 دينار، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 794.000 دينار، متأثرًا بحركة السعر العالمي للأونصة الذي سجل 4975.87 دولار.

أسعار الذهب في الأردن أسعار الذهب في الأردن اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم في الأردن أسعار الذهب في السوق الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

ترشيحاتنا

بدر عبد العاطي وسيرين مودو نجي

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجامبي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

عبدالعاطي والصفدي

اتصال مصري-أردني للتشاور حول الأوضاع الإقليمية وقطاع غزة

القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد