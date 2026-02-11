مندوب الأردن بالجامعة العربية: قرارات إسرائيل تجاوزا لحق الفلسطينين

قال السفير أمجد العضايلة، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية، إن قرارات إسرائيل تعد تحديا واضحا للقانون الدولي وتجاوزا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.



وفي نفس السياق قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن قرارات الاحتلال تهدف إلى توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن قرارات الاحتلال تمثل تعميقا لسياسات الضم ونسف أسس السلام والأمن في المنطقة، وأن إسرائيل تقف اليوم معزولة عن العالم بقراراتها لضم أراض بالضفة الغربية المحتلة .



وأوضح مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن الحكومة الإسرائيلية تتجاوز القرارات الدولية، ونعتبر القرارات الإسرائيلية باطلة وندعو الدول الأعضاء والعالم إلى اتخاذ جميع الإجراءات لنبذها.



ولفت مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إلى أن نرفض فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وندعو لتمكين دولة فلسطين لتولي مسؤوليتها على كامل أراضيها.



وأشار مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إلى أن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية في غزة وللتطهير في الضفة سينال الحرية حتما.





كما قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إن قرارات الاحتلال الإسرائيلي تمثل تصعيدا غير مسبوق في سياسية توسيع الاستيطان غير القانوني بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن قرارات الاحتلال تقضي فعليا على حل الدولتين لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

ولفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إلى أن ما يجري الآن في الضفة الغربية هو خرق قانوني للشرعية الدولية.



