توتنهام يعلن إقالة توماس فرانك من منصب المدير الفني

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رحيل توماس فرانك عن منصب المدير فني للفريق الأول، بسبب النتائج السلبية التي منى بها الفريق خلال 7 أشهر مع المدرب.

وجاء بيان توتنهام كالتالي: اتخذ النادي قرارًا بتغيير مدرب الفريق الأول للرجال، وسيغادر توماس فرانك منصبه اليوم، تم تعيين توماس في يونيو 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء مستقبلٍ أفضل معًا.

وأضاف: إلا أن النتائج والأداء دفعا مجلس الإدارة إلى استنتاج ضرورة التغيير في هذا الوقت من الموسم.

وأوضح أنه طوال فترة وجوده في النادي، أظهر توماس التزامًا راسخًا، وبذل قصارى جهده للارتقاء بالنادي.

وأختتم نادي توتنهام الإنجليزي بيانه قائلا : نتقدم له بالشكر الجزيل على مساهمته، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في المستقبل.

أقتنص نيوكاسل يونايتد ثلاث نقاط مهمة من توتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد توتنهام هوتسبير في الجولة الـ26، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفتتح نيوكاسل التهديف في الدقيقة 45+3، عن طريق مالك ثياو، وأدرك توتنهام هدف التعادل في الدقيقة 64، عن طريق ارشي جراي، ثم أضاف نيوكاسل الهدف الثاني في الدقيقة 68، عن طريق جاكوب رامزي.

وبهذه النتيجة يقفز نيوكاسل إلى المركز الـ10 برصيد 36 نقطة، وتجمد توتنهام في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.