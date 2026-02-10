يخطط نادي توتنهام هوتسبير لإحداث هزة قوية على الصعيد الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل توجه الإدارة لإعادة تشكيل الفريق استعدادًا لمرحلة قد تحمل تغييرات شاملة على مستوى القيادة الفنية.

وفي قلب هذه التحركات، يبرز اسم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب ميلان الحالي وأحد الوجوه السابقة في تشيلسي، كخيار مطروح بقوة على طاولة النادي اللندني، الصفقة التي قد تشعل غضب جماهير البلوز إذا تحولت الفكرة إلى واقع.

توتنهام يضع نجم تشيلسي السابق على رأس أولوياته لتعزيز الهجوم في الصيف

وبحسب ما كشفه موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن إدارة توتنهام تتابع تطور مستوى بوليسيتش عن قرب، وتضعه ضمن قائمة أولوياتها لتدعيم الصفوف قبل انطلاق موسم 2026-2027، في صفقة يُقدّر حجمها بنحو 48 مليون جنيه إسترليني.

يأتي هذا الاهتمام في توقيت حساس يمر به السبيرز، حيث يعاني الفريق من تراجع حاد في النتائج، وسط ضغوط متزايدة على المدرب توماس فرانك، الذي لم ينجح سوى في تحقيق انتصارين فقط خلال آخر 16 مباراة في الدوري الإنجليزي، ما تسبب في تراجع توتنهام إلى المركز الخامس عشر، ليصبح على مسافة قريبة من مراكز الهبوط.