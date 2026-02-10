قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قليل .. عرض أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري على مجلس النواب
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
أخبار العالم

غارات إسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

محمود نوفل

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق انتشاره بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ، في وقت سابق ، عدة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في تصعيد ميداني يتزامن مع مسار سياسي غير محسوم بشأن مستقبل التهدئة وترتيبات المرحلة التالية، وسط خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار وغموض يحيط بملفات الأمن وإعادة الإعمار، بحسب وسائل اعلام محلية.


وأفادت مصادر محلية ، بأن القصف تركز على المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث نفّذت المدفعية الإسرائيلية ضربات متقطعة، فيما شنت الطائرات الحربية غارات على مدينة رفح وعلى المناطق الشرقية من خان يونس جنوبي القطاع.

كما تحدثت المصادر عن إطلاق نار من مروحيات وآليات عسكرية باتجاه مناطق سكنية شرقي خان يونس.

وبحسب المعلومات المتداولة، تركزت الضربات داخل ما يُعرف بـ الخط الأصفر ، وهو الشريط الفاصل وفق ترتيبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين مناطق انتشار القوات الإسرائيلية والمناطق التي يُفترض السماح للفلسطينيين بالتحرك فيها.

وتشير المعطيات إلى أن مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي تمتد إلى نحو 53% من مساحة قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمخيم البريج.

وبحسب بيانات فلسطينية، ارتفعت حصيلة الحرب وما تلاها من خروقات إلى 72,027 شهيدًا و171,651 إصابة، من بينهم 576 شهيدًا في هجمات نُسبت لإسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

ولم تتضح بعد حصيلة الغارات الأخيرة من حيث الشهداء والجرحى. 
 

إسرائيل قطاع غزة مدينة رفح جيش الاحتلال وقف إطلاق النار

تعبيرية

شروط وإجراءات جديدة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة

الإيجار الجديد

تبدأ من 7 إلى 15 ألف جنيه.. مطالب برلمانية بتعديل قانون الإيجار الجديد لضبط سوق العقارات

مجلس النواب

بعد وفاة 10 الأشخاص.. تحرك برلماني بشأن تداول حبوب الغلة خارج الجمعيات الزراعية

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

