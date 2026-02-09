قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بغارات متفرقة.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف شرقي غزة ورفح وخان يونس
انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية.. وهذه عقوبة المتهمين
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
أخبار العالم

جيش الاحتلال: قـ.تل 4 مسلحين خرجوا من نفق شرق رفح

جيش الإحتلال يعلن قتل 4 مسلحين خرجوا من نفق في شرق رفح
جيش الإحتلال يعلن قتل 4 مسلحين خرجوا من نفق في شرق رفح
هاجر رزق

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قتل 4 مسلحين خرجوا من نفق في شرق رفح، جنوب القطاع.

وأوضحت المتحدثة باسم الجيش، كابتن إيلا في بيان على "إكس" أن " القوات الإسرائيلية رصدت أربعة مسلحين خرجوا من فتحة تحت الأرض في شرق رفح، وأطلقوا النار باتجاه قوات لواء 7، فقامت القوات بالرد، وتمت تصفية الأربعة".

كما أكدت أن الجيش يواصل نشاطه في المنطقة بهدف رصد جميع المسلحين المتبقين.


كما  شددت على أن "هذا الحدث يشكّل خرقاً فاضحاً وخطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار". وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية "ستواصل عملها لإزالة أي تهديد".

وتواصل إسرائيل شن غارات متفرقة على القطاع، قائلة إنها تستهدف عناصر لحماس، على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر الماضي.

جيش الإحتلال الإسرائيلي رفح القوات الإسرائيلية شرق رفح أربعة مسلحين

