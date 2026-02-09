جيش الاحتلال: قـ.تل 4 مسلحين خرجوا من نفق شرق رفح

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قتل 4 مسلحين خرجوا من نفق في شرق رفح، جنوب القطاع.

وأوضحت المتحدثة باسم الجيش، كابتن إيلا في بيان على "إكس" أن " القوات الإسرائيلية رصدت أربعة مسلحين خرجوا من فتحة تحت الأرض في شرق رفح، وأطلقوا النار باتجاه قوات لواء 7، فقامت القوات بالرد، وتمت تصفية الأربعة".

كما أكدت أن الجيش يواصل نشاطه في المنطقة بهدف رصد جميع المسلحين المتبقين.



كما شددت على أن "هذا الحدث يشكّل خرقاً فاضحاً وخطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار". وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية "ستواصل عملها لإزالة أي تهديد".

وتواصل إسرائيل شن غارات متفرقة على القطاع، قائلة إنها تستهدف عناصر لحماس، على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر الماضي.