مصر للطيران عن هبوط إسطنبول الاضطراري: سلامة الركاب أولوية

قالت مصر للطيران، إنه في ضوء ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن هبوط طائرة مصر للطيران اضطراريًا بمطار إسطنبول الدولي.

أوضحت شركة مصر للطيران أنه بعد إقلاع رحلتها القادمة من اسطنبول يوم 6 فبراير الجارى وهى من طراز أيرباص A320neo ، في طريق عودتها إلى مطار القاهرة الدولي، ورد إنذار باحتمالية وجود مصدر للدخان على الطائرة.

أضافت، أنه وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة والمتبعة في مثل هذه الحالات لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، تم على الفور اتخاذ قرار العودة والهبوط بمطار اسطنبول كإجراء احترازي لحين التأكد من سبب حدوث الإنذار .

حيث قامت الفرق الفنية المختصة بإجراء الفحوصات اللازمة للطائرة، والتي أكدت عدم وجود أي مصدر فعلي للدخان أو ما يؤثر على سلامة الطائرة، وقد أقلعت الطائرة مرة أخرى واستكملت رحلتها إلى مطار القاهرة الدولي.

هذا وتؤكد مصر للطيران أن سلامة الركاب تأتي دائمًا في مقدمة أولوياتها، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمه لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وتهيب مصر للطيران بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة، تجنبا لإثارة البلبلة لدى الرأى العام أو تداول معلومات غير دقيقة.