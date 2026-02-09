الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

دافع إلاعلامي عمرو الدردير علي نجم الاهلي إمام عاشور بعد أزمتة الاخيرة مع النادي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: أنا مستغرب حاجه في موضوع امام عاشور محدش واخد باله منها

المفروض بعد اللي حصل الاهلي يلغي العقوبه وامام يعود للتدريبات الجماعية والمباريات.



وتابع: لأن اتضح ان اللاعب كان مريض فخلاص ياجماعه متكبروش الموضوع والاهم دلوقتي مصلحة الفريق.

ويقترب الدولي إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، من إنهاء العقوبة الموقعة عليه مؤخرًا، بعدما تغيب عن البعثة المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن يعود إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي خلال مواجهة الجيش الملكي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 15 فبراير في تمام السادسة مساءً.

وكانت إدارة الأهلي قررت توقيع عقوبة مالية على اللاعب قدرت بنحو مليون ونصف المليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين، في رسالة واضحة بشأن التزام جميع العناصر بلوائح الفريق دون استثناء.

يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدوري الممتاز، بعد تعادله بدون أهداف أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.