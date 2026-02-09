اسماعيل يوسف: شيكوبانزا متوتر

تحدث أسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق عن أزمة الاعب شيكو بانزا" وإيقافه عبر برنامج الكورة مع فايق على قناة ام بي سي مصر .

وقال إسماعيل يوسف: شيكوبانزا كان متوتر جداً في الفترة الأخيرة، وكان بيعمل دخلات على اللعيبة قوية، عايز يتمرن كويس وعايز يرجع فورمته فده حصل لبس.

و أضاف: وأنا بقول على معتمد إنه أخد قرار داخلي، ودي ميزة من مميزات الجهاز اللي موجود دلوقتي إنه في لعيبة بيعاقبها وماشي بمبدأ الثواب والعقاب، لكن ما بيعلنش والفرقة مقفولة عليها كويس.

كما طرح إبراهيم فايق سؤالا أخر كالاتي:إنت مع أنهي مدرسة؟ لما يحصل خطأ يتم الإعلان عن العقوبة ولا على حجم الخطأ نفسه؟

و قال إسماعيل يوسف:

أنا قعدت فترة كبيرة كمدير كورة، كان فيه خصومات كبيرة جداً ومكنتش بعلن عشان ما بوظش نفسية اللعيب بتاعي، المهم إنه بياخد عقاب، يا إما مادياً يا إما لو تطور يبقى إيقاف، عملتها قبل كدة مع لاعيبة كتير زي كهربا وباسم مرسي.