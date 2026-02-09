قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصفح الموبايل في السرير أبرزها.. عادات يومية تدمر صحة القلب

هاجر هانئ

تصفح الهاتف في السرير، والإفراط في تناول الملح، وقلة النشاط البدني، وإهمال الفحوصات الطبية، وتجاهل العلامات التحذيرية، كلها عادات يومية تضر بصحة القلب دون أن تشعر. يحذر الأطباء من أن هذه الأخطاء ترفع ضغط الدم، وتعطل النوم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب - حتى لدى الشباب - مما يجعل إجراء تغييرات مبكرة في نمط الحياة والمتابعة الدورية أمراً ضرورياً لصحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

في عصرنا الحالي، تُعدّ صحة القلب الجيدة، حتى في سنّ مبكرة، نعمةً تُطيل العمر. مع ذلك، يُهملها الكثيرون دون وعي. لطالما كان مرض القلب السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم لعقود طويلة. وقد نبّه الأطباء مرارًا وتكرارًا إلى الأخطاء الشائعة التي يرتكبها معظم الأشخاص والتي تُعرّض صحة قلوبهم للخطر.

عادات تدمر صحة القلب 

إليكم أهم خمسة أمور يجب عليكم أخذها على محمل الجد وتصحيح مساركم.

-تناول الكثير من الملح
بينما يُحسّن الملح نكهة الطعام، فهو غنيٌّ أيضاً باليود، وهو معدنٌ هامٌّ لا يستطيع الجسم إنتاجه بنفسه. مع ذلك، لا يدرك معظم الأشخاص آثاره الجانبية الخفية، والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب.

يُعد الصوديوم أحد المعادن الرئيسية الموجودة في الملح، وهو ضروري لوظائف الجسم السليمة، ولكن الإفراط فيه يؤدي فقط إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم - وهو أحد أقوى عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية وفشل القلب.
يجب عليك إيلاء اهتمام جاد لتناول الصوديوم من خلال عدم تجاوز الحدود اليومية البالغة 2300 ملليغرام، أو ما يعادل ملعقة صغيرة من الملح.

-قلة النشاط البدني
يُعدّ نمط الحياة الخامل من الأسباب الرئيسية لمشاكل القلب حتى لدى الشباب. ووفقًا للتوصيات الحالية الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، يحتاج الشخص إلى ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة، بالإضافة إلى يومين من تمارين تقوية العضلات أسبوعيًا، للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

عندما يكون جسمك غير نشط، يتم حرق سعرات حرارية أقل، مما يجعلك تعاني من السمنة، ويسبب ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، ومجموعة من المشاكل التي يمكن أن تضر بقلبك.

احرص على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يومياً أو المشي لبدء بناء نشاطك اليومي.

-تصفح الهاتف في السرير
رغم أن الاسترخاء في السرير مريح للغاية ومغرٍ، إلا أن الدراسات تشير إلى أنه يُخلّ بالراحة والصحة. فالضوء الأزرق يُثبّط هرمون الميلاتونين، هرمون النوم، كما أن التحفيز يزيد من التوتر ويرفع مستوى الكورتيزول. ساعة تقضيها في تصفح الإنترنت تُضيّع نفس الوقت الذي كان بإمكانك استغلاله للنوم.

يقول موقع Verywell Health إن ضغط الدم ينخفض ​​أثناء النوم، وعندما لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة، يبقى ضغط الدم مرتفعًا لفترة أطول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

بدلاً من استخدام الهاتف، جرب القراءة قبل النوم، وقم ببناء عادات نوم أفضل - مثل الحصول على ما يكفي من الضوء الطبيعي والنشاط البدني خلال النهار، والحفاظ على برودة غرفة نومك.

-عدم معرفة أرقام صحة قلبك
لا يهتم معظم الأشخاص بإجراء فحوصات القلب، وخاصةً الشباب في العشرينات والأربعينات من العمر، الذين لا يزورون الأطباء إلا عند وجود مشكلة صحية. مع ذلك، فإن جميع هذه المواعيد ضرورية لتحديد عوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها لأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع سكر الدم.

قم بإجراء فحوصاتك الطبية ولاحظ مستويات ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم لديك.

-تجاهل علامات التحذير
رغم وجود مشكلة صحية كامنة، إلا أن معظم الأشخاص لا يأخذون الأعراض على محمل الجد. فمشاكل مثل حرقة المعدة قد تكون ناجمة عن اضطرابات هضمية، ولكنها قد تكون أيضاً علامة على نوبة قلبية.

يقول الأطباء إن الأشخاص عادةً ما ينتظرون اللحظة الأخيرة ظنًا منهم أن أعراضهم قد تختفي من تلقاء نفسها. مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كصحتك، فلا تتهاون أبدًا.

المصدر: timesnownews

القلب الأوعية الدموية عادات تدمر صحة القلب

