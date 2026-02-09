ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل

كشفت شركة ستروين الفرنسية عن خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها لتحديث طرازاتها عالميًا، عبر طرح حزمة تجهيزات خاصة تحمل اسم TEAM D.

وتشمل الحزمة طرازات C3 وC3 Aircross وC4 وC5 Aircross، في توجه يهدف إلى تقديم مستويات تجهيز أعلى مع لمسات تصميمية مميزة، دون إدخال تغييرات جوهرية على البنية الأساسية لهذه السيارات.

حزمة تعديلات ستروين TEAM D

كشفت ستروين أن إصدارات TEAM D تنطلق من الفئات الأعلى تجهيزًا للطرازات المشارة، ما يعني أن هذه النسخ تأتي أساسًا بمواصفات متقدمة قبل إضافة الحزمة الخاصة.

وتعتمد الشركة على هذا الأسلوب لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة وتطورًا، مع الحفاظ على الهوية التقنية والميكانيكية المعروفة لكل سيارة، معززة بعناصر إضافية موجهة للباحثين عن تميز بصري ولمسة جديدة.

ستروين

تحصل سيارات TEAM D على مجموعة من الإضافات الخارجية التي تميزها بصريًا عن النسخ القياسية، من أبرزها شارة سوداء تحمل اسم الإصدار مثبتة على العمود الأوسط للأبواب، إلى جانب لمسات تصميمية خاصة في الجزء الخلفي، كما تم استخدام عناصر تزيين باللونين الأسود والأحمر في عدد من التفاصيل الخارجية، بما يمنح السيارة مظهرًا أكثر حيوية دون الخروج عن الخطوط التصميمية.

تجهيزات راحة إضافية لطرازات الفئة TEAM D

يحصل طراز C5 Aircross، ضمن فئة TEAM D على حزمة تجهيزات وتشمل مقاعد قابلة للضبط الكهربائي، مع توفير وظائف التدليك وتهوية المقاعد، إلى جانب تدفئة المقاعد الأمامية والخلفية، وفي النسخة الكهربائية من الطراز،.

بينما تأتي طرازات ستريون سي 3 إيركروس بحزمة TEAM D والتي تعتمد على تعزيز مستوى الراحة، خاصة في ظروف الطقس البارد، وتشمل الإضافات تجهيزات مصابيح ضباب لتعزيز الرؤية في الظروف الجوية الصعبة، بالإضافة إلى تدفئة المقاعد الأمامية، ووظيفة تسخين عجلة القيادة، إلى جانب نظام لتدفئة الزجاج الأمامي.