أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. هينيسي تقدّم وحش فيلوسيرابتور بعدد محدود.. وهذه مواصفات جاك E30X

سعر اقتصادي.. مواصفات شيري اريزو 5 في السعودية الأرخص من فئتها| صور

تُعد السيارة شيري أريزو 5 واحدة من أرخص السيارات التي تحمل العلامة الصينية في السوق السعودي، ضمن فئة سيارات السيدان المدمجة، وتأتي هذه السيارة بعدد كبير من التجهيزات الأساسية مع ملامح التصميم العصري.

مواصفات جاك E30X .. بمحرك كهربائي وتصميم صغير

تقدم جاك الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها عالميًا، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم، والأداء، ومن أبرز هذه الاصدارات هي النسخة الكهربائية صغيرة الحجم من عائلة الهاتشباك، والتي تحمل اللقب E30X.

تركب MG5 ولا بايك U5 PLUS "بالأسعار".. أيها تختار؟

تعد سيارة MG5 واحدة من أبرز السيارات الصينية التي انطلقت في السوق المصري ضمن عائلة السيدان، ويواصل الصانع الصينية تألقه محليًا بعد طرح النسخة بايك U5 PLUS، والتي تعد من أبرز السيارات ضمن الفئة الاقتصادية.

تبدأ من 674 ألف جنيه .. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط التنوع الكبير الذي يشهده السوق المصري، سواء من ناحية الطرازات المختلفة، أو التجهيزات الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع الأسعار أيضًا.

سعر ومواصفات تويوتا GR 86 موديل 2026 في السوق السعودي| صور

تقدم علامة تويوتا، عملاق تصنيع السيارات اليابانية، مجموعة واسعة من طرازاتها داخل السوق السعودي، حيث تختلف هذه السيارات من حيث الفئات والتصميمات ومستوى التجهيزات، ومن بين أبرز هذه الطرازات هي السيارة تويوتا GR 86 موديل 2026.

250 نسخة فقط.. هينيسي تقدم وحش فيلوسيرابتور لهذه المناسبة | صور

كشفت شركة هينيسي الأمريكية المتخصصة في تعديل السيارات عالية الأداء عن إصدار خاص جديد يعتمد على شاحنة فورد F-250، وذلك ضمن احتفالات مرور 250 عامًا على استقلال الولايات المتحدة، ويأتي هذا الطراز في إطار توجه هينيسي لتقديم نسخ محدودة تحمل طابعًا خاصًا من حيث الأداء والتجهيز، مع الحفاظ على الهوية القوية لمركبات البيك أب الثقيلة.