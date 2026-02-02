بتصميم الكروس أوفر.. مواصفات بايك X35 الرياضية| صور

تعزز بايك الصينية من تواجدها في عالم السيارات، بعدد كبير ومتنوع من الاصدارات الرياضية، ومنها النسخة X35، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب تقنيات الحماية، والمظهر العصري.

أداء ومحرك بايك X35

زودت بايك X35 على بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تبلغ 116 حصانًا، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 4 سرعات، يوجّه القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي.

بايك X35

الأبعاد الخارجية وتصميم بايك X35

تنتمي بايك X35 إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، وهو ما يظهر بوضوح في أبعادها الخارجية، حيث يبلغ طول السيارة 4,325 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,830 ملم، مع ارتفاع كلي قدره 1,640 ملم، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة نحو 1,270 كيلوجرامًا، إلى جانب مصابيح أمامية حادة التصميم تعمل بتقنية LED، وشبك متعدد الفتحات الهوائية، مصابيح ضباب.

بايك X35

أنظمة السلامة وتجهيزات بايك X35

تقدم بايك X35 حزمة من أنظمة السلامة وتشمل هذه التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، ما يساعد على تحسين الثبات أثناء التوقف، كما تم تزويد السيارة بنظام الثبات الإلكتروني ESP.

بايك X35

وتتوفر وسائد هوائية أمامية مخصصة لحماية السائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المساعدة على صعود المرتفعات الذي يسهل الانطلاق على الطرق المائلة، وتدعم السيارة أيضًا حساسات ركن خلفية مع كاميرا للمساعدة على الاصطفاف، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

بايك X35

وجاءت المقصورة الداخلية لبايك X35 بتصميم عملي، حيث تضم السيارة شاشة مركزية بقياس 8 بوصات تدعم تشغيل التطبيقات الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم بالأنظمة الأساسية، وتشمل التجهيزات نظام راديو وبلوتوث للاتصال، ونظام تكييف أوتوماتيك، كما تم توفير منافذ USB في الأمام والخلف، إضافة إلى نظام تحكم كهربائي في المرايا الجانبية والنوافذ، مع إضاءة داخلية.