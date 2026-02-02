قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرمال توقف رحلة العمرة.. انحراف أتوبيس معتمرين على صحراوي سوهاج وإصابة شخصين
مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا
ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2026 برقم الجلوس
نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري ضد إيران ويفضل مفاوضات صارمة
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم الكروس أوفر.. مواصفات بايك X35 الرياضية| صور

بايك X35
بايك X35
صبري طلبه

تعزز بايك الصينية من تواجدها في عالم السيارات، بعدد كبير ومتنوع من الاصدارات الرياضية، ومنها النسخة X35، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب تقنيات الحماية، والمظهر العصري.

أداء ومحرك بايك X35

زودت بايك X35 على بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تبلغ 116 حصانًا، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 4 سرعات، يوجّه القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي. 

بايك X35

الأبعاد الخارجية وتصميم بايك X35

تنتمي بايك X35 إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، وهو ما يظهر بوضوح في أبعادها الخارجية، حيث يبلغ طول السيارة 4,325 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,830 ملم، مع ارتفاع كلي قدره 1,640 ملم، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة نحو 1,270 كيلوجرامًا، إلى جانب مصابيح أمامية حادة التصميم تعمل بتقنية LED، وشبك متعدد الفتحات الهوائية، مصابيح ضباب.

بايك X35

أنظمة السلامة وتجهيزات بايك X35

تقدم بايك X35 حزمة من أنظمة السلامة وتشمل هذه التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، ما يساعد على تحسين الثبات أثناء التوقف، كما تم تزويد السيارة بنظام الثبات الإلكتروني ESP.

بايك X35

وتتوفر وسائد هوائية أمامية مخصصة لحماية السائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المساعدة على صعود المرتفعات الذي يسهل الانطلاق على الطرق المائلة، وتدعم السيارة أيضًا حساسات ركن خلفية مع كاميرا للمساعدة على الاصطفاف، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

بايك X35

وجاءت المقصورة الداخلية لبايك X35 بتصميم عملي، حيث تضم السيارة شاشة مركزية بقياس 8 بوصات تدعم تشغيل التطبيقات الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم بالأنظمة الأساسية، وتشمل التجهيزات نظام راديو وبلوتوث للاتصال، ونظام تكييف أوتوماتيك، كما تم توفير منافذ USB في الأمام والخلف، إضافة إلى نظام تحكم كهربائي في المرايا الجانبية والنوافذ، مع إضاءة داخلية.

بايك X35 بايك X35 مواصفات بايك X35 سيارة بايك X35 مواصفات بايك X35 2026 السيارة بايك X35 بايك X35 كروس أوفر

