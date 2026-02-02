حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة، حول حقيقة تدخل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في أزمة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك :حسام حسن لم يتدخل في قصة إمام عاشور من قريب أو بعيد، ولم يجري أي إتصالات مع اللاعب، وكل ماتردد في هذا الشأن غير صحيح تماما.

وكان قد أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبات انضباطية قوية على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويواجه إمام عاشور نجم النادي الأهلي عديد الخسائر جراء تخلفه عن السفر فى رحلة تنزانيا خلال الساعات الماضية.