عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
مدارس أم المؤمنين تنعى شقيقة النائب محمد أبو العينين
رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

يارا أمين

سادت مشاعر من الحزن العميق بين طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة طنطا، إلى جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن رحيل الطبيب الشاب وصانع المحتوى أحمد مصطفى البراجة، أحد خريجي الدفعة 62 بالكلية، عقب صراع قصير مع المرض.
وأعرب اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة طنطا عن بالغ أسفه لوفاة الفقيد، مشيرًا إلى أن خبر رحيله المفاجئ ترك أثرًا حزينًا في نفوس زملائه ومحبيه، لما عُرف عنه من أخلاق رفيعة، وروح طيبة، وحب للخير، فضلًا عن حضوره الإيجابي ونشاطه اللافت في مجال صناعة المحتوى، حيث كان يشارك متابعيه تجاربه وأفكاره بصدق وإنسانية.

آخر كلمات البلوجر أحمد مصطفى


وقبل وفاته بساعات، نشر الراحل كلمات مؤثرة عبر خاصية «الستوري» على حسابه بموقع إنستجرام، تحدث خلالها عن ضعف الإنسان في مواجهة المرض، معتبرًا أن الابتلاء تذكير بقيمة التواضع والرضا، وهي الكلمات التي اعتبرها كثيرون رسالة وداع غير مباشرة، خاصة بعد انتشارها الواسع عقب إعلان خبر الوفاة.
كما أعاد المتابعون تداول آخر ما كتبه الفقيد على حسابه بمنصة «إكس»، والذي جاء فيه: «وهو يوم ما أموت.. أموت من دور برد»



وتوالت رسائل النعي والدعاء من زملائه ومحبيه، الذين ابتهلوا إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع خبر الوفاة، في مشهد عكس حجم المحبة والأثر الذي تركه الراحل في قلوب من عرفوه أو تابعوا محتواه، خاصة بعد انتشار كلماته الأخيرة التي أعادت التذكير بقرب الرحيل وضعف الإنسان.

كلية الطب جامعة طنطا أحمد مصطفى البراجة البلوجر أحمد مصطفى وفاة أحمد مصطفى

